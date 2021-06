Her er listen over det du ikke lenger får lov til å gjøre

nyheter>>

For to år siden stemte EU-politikerne for et forslag om å forby de ti verstingene innen maritim forsøpling. Tidligere i år ble det klart at Norge følger etter og forbyr flere engangsartikler av plast.

Hva er engangsplastdirektivet (SUP) ?

EU vedtok 5. juni 2019 et direktiv om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter. Engangsplastdirektivet eller SUP-direktivet (Single use plastic) har som formål å redusere plastforsøpling og bidra til sirkulærøkonomi.

Norengros på Åsby startet tidlig med utfasing av engangsartikler og tok dermed et miljøbevisst valg.

- Allerede 1. mars gikk startskuddet for oss. Da hadde vi erstattet de fleste produktene som skal fases ut. Overgangen har gått fint, og folk har blitt mer miljøbevisst, sier Monika Mikalsen.

- Sugerør er mest etterspurt, og det har vist seg å være det vanskeligste å erstatte, sier Mikalsen.





Her er listen det som blir forbudt fra 3. juli:

Bomullspinner, altså q-tips av plast.

Kniver, gafler, skjeer og spisepinner av plast

Tallerkener. Papptallerkener kan fortsatt brukes, men papptallerkener med beskyttelse lag av plast blir forbudt.

Sugerør av plast

Rørepinner av plast til drikkevarer.

Ballongpinner av plast.

Matbeholdere av isopor, for for eksempel. til take-away-mat.

Drikkevareemballasje av isopor, og lokk til disse.

Drikkebergere av isopor, og lokk til disse.

Okso-nedbrytbar plast, dette finnes det lite av i Norge (ofte brukt i plastposer i utlandet)