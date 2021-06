nyheter>>

Sammen med reiselivsselskapet North Up er det HT Media som står bak arrangementet, som avholdes fra onsdag 30. juni til søndag 4. juli.

– Målet med festivalen er å lage en frydefull opplevelse for folk i Harstad og tilreisende. Nå er det ferietid og Festspillene i Nord-Norge er over, og da er det behov for mer morsomme aktiviteter i sentrum, sier Kine Moxness Sandnes, prosjektleder for FRYD-uka.