Hilde slutter som sjef for Harstad-bedriften - har funnet ny toppjobb

Svenning forlater Hinnstein etter vel 2,5 år som daglig leder. Hun overtar som administrerende direktør i KUPA, som er et industrirettet innovasjons- og rådgivingsselskap med hovedkontor i Harstad og med kontorsted i Narvik, Finnsnes og Tromsø. Svenning har tidligere vært innom KUPA-systemet.

I en pressemelding skriver styret i Hinnstein AS at de er «spesielt glad for Svennings bidrag til at Hinnstein har fått lagt ett solid fundament, og den jobben hun har gjort med å få rigget merkevaren Hinnstein og lagt planene om en fortsatt videre vekst»