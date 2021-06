Nå er to bjørner skutt - fanget opp på samme viltkamera

nyheter>>

Ved halv to-tida onsdag ble enda en bjørn sett på samme viltkamera som sist som endte med at det interkommunale jaktlaget i Salangen og Bardu felte en bjørn for to dager siden.

Viltkamera var plassert ovenfor Øimo gård i Øvre Bardu der den oppsøkte et kadaver av en elgkalv som jegerne tror bjørnen har slått. Etter en times tid var jaktlaget i gang med SNO sine spesialtrente sporhunder satt i jobb, forteller jaktleder Kristian Hanstad i Bardu. Først fulgte to hunder etter før de ble tatt ut og nok en hun satt på.