Er det riktig og viktig at individet forsvinner til fordel for et fellesskap man ikke kan være med å forme?

Individ eller fellesskap, hva er best? Fri som fuglen eller tvunget sammen i konforme settinger vi ikke har kontroll over? Det er noe av det jeg opplever som den grunnleggende tematikken i «But Then, We´ll Disappear (I´d Prefer Not To)», den nyeste forestillinga til Carte Blanche, vårt nasjonale kompani for samtidsdans.

Den kanadiske koreografen Fréderick Gravel står bak koreografi og lysdesign på forestillinga, som hadde urpremiere under årets festspill i Bergen. Tirsdag kveld sto kompaniet på scenen i Harstad Kulturhus, og publikum fikk servert et fascinerende stykke scenekunst med både humor og ettertanke uttrykt gjennom dans, ord, og musikk.