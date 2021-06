Jakter på tre bjørn i tre kommuner

nyheter>>

– Det er nå dokumentert elleve sau drept av bjørn i Salangen og Lavangen. På bakgrunn av det har Statsforvalteren i Troms og Finnmark innvilget en skadefellingstillatelse på en bjørn, binne med unger er unntatt for felling. Vi forventer at det er en hannbjørn som tar sau på Lavangseidet, sier seniorrådgiver Andreas Røsæg hos Statsforvalteren, skriver Folkebladet.

Siden det også er store tap av sau på begge sider av Østerdalen i Bardu, ble det lørdag ettermiddag gitt en utvidelse på skadefellingen der med en bjørn til, slik at det nå jaktes på to bjørner her. Heller ikke i Bardu kan binne med unge felles.