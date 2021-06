Valkyrien Allstars avlyst

nyheter>>

Det skriver Festspillene i Nord-Norge i en pressemelding lørdag kveld.

BILDESERIE: Årets åpningsforestilling tok publikum med på en dansejoikvandring i Harstad Forestillingen The answer is land startet utendørs ved UiT Harstad og etter hvert ble publikum med på en gåtur som endte opp på hovedscenen i Harstad kulturhus.

Festspillene i Nord-Norge har strenge regler for å sikre en så trygg gjennomføring av festivalen som mulig, og festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir sier at det ikke var noen tvil om at arrangementet måtte avlyses.