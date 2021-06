nyheter>>

– Det var en veldig estetisk og vakker opplevelse. Var som å komme inn i et eget univers, men man må ha god tid for å kunne oppleve det, sier direktør for Harstad kulturhus, Peter Krarup.

Åpningsforestillingen til Festspillene i Nord-Norge 2021, The answer is land, startet utenfor UiT Harstad med dans og sang. Etter hvert ble publikum med på en gåtur som endte opp på hovedscenen i Harstad kulturhus. Fra scenen fikk publikum servert både dans og joik.