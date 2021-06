nyheter>>

Festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir sier at endringen ikke får store konsekvenser for arrangementene i helgen, men at dette betyr flere billetter til utsolgte forestillinger, som Mayhem og Mari Boines konserter.

Festspillene ber i en pressemelding om at publikum har på munnbind i forbindelse med arrangement, også når trinn 3 iverksettes.