Nytt prosjekt skal vise unge mulighetene for å gjøre karriere i Harstad-regionen

Harstadregionens Næringsforening har tatt initiativ til å lage Harstadregionens utdanningsråd. Med seg på laget har de fått Sparebanken Nord-Norge – gjennom Samfunnsløftet – og universitetet. Prosjektleder er Rikke Rindahl som til daglig er universitetslektor ved UiT Harstad.

– Regionen har stor kompetanse på flere fagfelt. Dette ønsker vi at den oppvoksende generasjonen blir kjent med og ser mulighetene i, så tidlig som mulig. Vi tror at vi har mer å gå på for når det gjelder å vise den totale bredden i arbeidslivet, sier Rindahl.