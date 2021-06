nyheter>>

– Ekstreme og uforståelige klimatiltak, pluss 3.000 kvoteflyktninger er politiske vedtak som Venstre og KrF fikk gjennomslag for i regjering, og som vi lider for i dag, sier førstekandidat Per-Willy Amundsen i Troms Frp til iTromsø etter å ha blitt presentert de siste målingene gjort av Norstat for NRK.

Han mener at Frp trakk seg ut av regjering for sent.