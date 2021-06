nyheter>>

Vedlikeholdsarbeidene i tunnelen skal fortsette helt fram til neste års sommer. Men snart åpner tunnelen for en periode. Nærmere bestemt i ukene 28, 29 og 30, altså 12. juli til 1. august). Da er det fellesferie, også for BMO Tunellsikring AS som står for vedlikeholdet.

Ifølge Ibestad kommune vil det komme nærmere informasjon om når eksakt tunnelen åpnes for ferien, og når kolonnekjøringen starter opp etter ferien.