I en pressemelding kommer Norsk Friluftsliv med klare oppfordringer til folk som skal nyte norsk naturen framover. For at naturen ikke ender opp som en svinesti, ønsker de spesielt at folk skal ta med seg dopapiret hjem etter utendørs, skriver iTromsø.

– Det er på tide at folk lærer seg dovett på tur. Ingen har lyst til å komme over synlige spor etter andres dobesøk når de er i naturen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.