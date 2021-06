nyheter>>

Nærmere bestemt dreier det seg om «Coop Spagettisaus 52g» som er best før dato 15.04.2023 og 22.03.2023, skriver cooperativet i en pressemelding.

Det er i løkpulveret som Coop bruker i sausen at det har kommet for mye bly. Hva som er tillatt grense for bly i løkpulver, samt hvor mye over grenseverdien, sier pressemeldingen ingenting om. Varen skal være fjernet fra butikkhyllene.