Løperen fra IK Hind endte sist i lørdagens 100-meterfinale under EM i Warsawa. Men tida, 12,90 sekunder, var hun to hundredels sekund under kravet til å få representere Norge i Paralympics i Tokyo.

Til tross for at hun kun er 18 år, er Øverland etter hvert en erfaren mesterskapsløper. Fra junior-VM har hun to sølv og en bronse fra 2019. Nå konkurrerer hun i sitt første EM sammen med seniorer.

