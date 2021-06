Påmeldingen til humanistisk konfirmasjon er åpnet

nyheter>>

Det skriver Evenes kommune på sin hjemmeside.

Humanistisk konfirmasjon består av et konfirmasjonskurs og en seremoni som markerer at man har gjennomført kurset.

– På kurset tas det opp en rekke ulike temaer som utfordrer ungdommene til å reflektere sammen. Hva er rett og galt? Hvordan kan man være et godt menneske? Hva betyr det å leve sammen med andre? Målet med kurset er å inspirere til å tenke selv. Slik blir kurset en mulighet for de unge til å finne ut av hva de står for, og hva som er viktig for dem, står det på hjemmesiden.

Kurset avsluttes med en høytidelig seremoni for konfirmantene der familie og venner er gjester. Seremonien inneholder ulike kulturinnslag som musikk, diktlesing og sang. En spesielt invitert gjest holder tale til konfirmantene.

– Alle ungdommer som ønsker det kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn. Ingen blir medlem i Human-Etisk Forbund uten å aktivt melde seg inn, skriver Evenes kommune.

Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til konfirmanter i alle kommunene i Nordland.