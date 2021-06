nyheter>>

Mandag kom nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, på besøk, og han kunne fortelle at samtlige av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter i Transport og kommunikasjonskomitéen går inn for at et nytt kryss må realiseres snarest.

Viktig for hele regionen

Opprinnelig var utbygging av krysset på E10 ved Evenes flyplass en del av OPS-prosjektet Hålogalandsveien, men denne parsellen ble på et tidspunkt tatt ut av prosjektet.