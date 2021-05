60-tallsvibber i kulturhuset

nyheter>>

Det Betales er i alle fall Norges beste band til å spille Beatleslåtene. Og det hevdes at de er helt der oppe internasjonalt og. Det har jeg dessverre ikke grunnlag for å uttale meg om, men det var tidvis god Beatles-stemning i kulturhuset på lørdagskvelden. Og gjesten deres, Atle Pettersen, ble stort sett litt for liten opp mot gamlegutta i bandet.

Atle Pettersen og Det Betales ble utfordret av Kreftforeningen: – Det får vi til – Det er jævlig urettferdig. Men det er slik kreften er. Den kan ramme hvem som helst, sa "fighter", gitarist og vokalist Tor Henning Olsen.

Mye låter å velge mellom

Det er få band som har en større og mer velkjent katalog for allmenheten enn nettopp Beatles. Så det er mye fantastiske låter å ta av. Vi fikk høre mest av de litt eldre låtene, heldigvis, der det er litt mer øs forover, og seriøsiteten og musikalske spissfindigheter ikke fikk for mye plass. På balladene, ja da ble det ofte litt for spedt. Pent og pyntelig, joda, men Beatles kom liksom ikke helt frem. Det kunne liksom vært hvem som helst som fremførte en Beatleslåt.