Et enstemmig kommunestyre stemte torsdag for kommunedirektørens tilrådning om ombruk av møbler. Nå skal kommunen ved behov for møbler i stedet for å skaffe nye, fortrinnsvis skal velge egnede ombruksmøbler som kommunen allerede eier.

I første omgang skal kommunen inngå en avtale med en leverandør av en digital markedsplass for ombruk av møbler. Det anslås at den årlige kostnaden til den digitale databasen hos Loopfront ligger på mellom 33.000 kroner og 99.000 kroner.