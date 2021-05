Inngikk million-forlik etter skader på bolig. Nå krever også nabo at kommunen blar opp

nyheter>>

Eierne av boligeiendommen Bjarne Erlingsøns gate 25 inngikk et forlik med Harstad kommune i april. Bakgrunnen var en rekke skader huset skal ha blitt påført i forbindelse med gravearbeid i gata i 2019.

Etter en rettsrunde inngikk eierne og kommunen et forlik om 1,4 millioner i erstatning, samt at kommunen kjøpte huset for 3,9 millioner kroner. Dette skjedde etter at kommunen var funnet ansvarlig for påførte skader av tingretten, men summen tilkjent huseierne var langt under det de krevde. Huseierne anket imidlertid saken til lagmannsretten, men saken endte altså med forlik, kjøp og erstatning.