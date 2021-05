Utsetter verdenscup-kvalik

nyheter>>

Det var meldingen som den lokale sykkelklubben selv presenterte på sin Facebook-side tirsdag formiddag.

"Grunnet fortsatt strenge restriksjoner på antall publikum, samt strenge krav til smittevern på sportsarenaer, anser styret i Harstad Cykleklubb (HCK) det som lite hensiktsmessig å gjennomføre Red Bull UCI Pump Track World Championships Qualifier i Harstad Sykkelpark i 2021. Harstad kommune har i tillegg avslått søknad om gjennomføring 3 juli 2021. Et slik arrangement i Harstad Sykkelpark skal ikke bare fremme et høyt sportslig nivå i pumptracken, men også være en skikkelig folkefest og et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt.", skriver klubben på sykkelparkens Facebook-side.