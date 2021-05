Rykket ut til branninferno i bolighus: – Trafikken vikte ikke for brannbilene

nyheter>>

De første meldingene om brannen på Nipen i Tjeldsund kom rundt klokka 14.00 tirsdag. Kort tid etter rykket mannskapsvogn og befalsbilen ut fra Harstad.

– VI hadde store problemer med å komme oss fram på grunn av at folk ikke viket for utrykningskjøretøyene. Det er utrolig hvor mye jeg måtte bruke sirener, men selv med sirener ble jeg ikke hørt i dag. Jeg fikk samme tilbakemelding fra dem som hadde kjørt den store mannskapsbilen. De kom med tilbakemelding om at de ikke hadde vært ute for noe verre fremkommelighet, sier Siv Bratteng, befalsvakt ved Harstad brann- og redning.