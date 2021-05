nyheter>>

Ulykken skjedde like før klokka 12.00 lørdag. Et vitne på stedet forteller til Harstad Tidende at en telefonstolpe er knekt og henger fra ledningsnettet. Tre ambulanser og ett ambulansehelikopter ankom stedet.

– Tre personer er skadet. Én av dem er fraktet til sykehuset i Narvik med ambulanse, én av passasjerene er flydd til Tromsø med luftambulanse, sa Roy Tore Meyer, operasjonsleder ved Troms politidistrikt klokka 12.15.