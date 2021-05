nyheter>>

UNN Narvik fikk i går ettermiddag inn sin 5. covid-pasient, og går nå over i orange beredskap.

Det innebærer blant annet at en medisinsk sengepost gjøres om til covid-/avklaringsenhet, og at planlagte operasjoner i morgen avlyses, melder UNN Narvik på Twitter.

Tirsdag kveld skriver Fremover at to ansatte ved UiT Narvik er smittet, og at Narvik mener og ha kontroll på situasjonen. Smittesporing er avsluttet, og universitetet setter ikke inn noen ekstra tiltak ved campus.