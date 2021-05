Fjøs med 250 dyr begynte å brenne: – Uten alle som stilte opp, hadde det ikke gått så bra

nyheter>>

Bonden på Sandsøy måtte på kvelden mandag 10. mai styrte til for å berge ut rundt 250 sauer fra den brennende fjøsbygning. 40 av sauene var høydrektige. Mannen hennes, Ola Gjermund Berg, var på jobb i Harstad.

– Jeg tømte først et pulverapparat og så at det ikke virket. Da ringte jeg til 110-sentralen mens jeg kledde på meg brannklærne. Jeg er selv en del av det frivillige brannvesenet og tok en avgjørelse om å forsøke slukking. Det brant i nærheten av brannsentralen i fjøset, men jeg klarte å åpne to av de fire tilkoblingspunktene, forteller Rubach.