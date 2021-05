nyheter>>

Våren for to år siden foreslo Eivind Stene (Frp) at Harstad kommune burde gjennomfører en prøveordning med spyling av utvalgte gater i sentrumsområdet. Han hadde sett seg lei av å puste inn det fine støvet som blir liggende igjen etter feiebilene.

Igjen er våren her, og svevestøvet, og forslaget til Stene har blitt værende med det – et forslag.