IKEA tilbakekaller tallerkener, boller og krus: Kan sprekke

nyheter>>

– Sikkerhet er vår viktigste prioritet på IKEA, og derfor tar vi forholdsregler og tilbakekaller HEROISK og TALRIKA tallerkener, boller og krus, fordi de kan sprekke og potensielt forårsake annengrads forbrenning hvis noen får varmt innhold over seg. Alle produktene våre er testet og i samsvar med gjeldende standarder og lovgivning. Til tross for dette har vi fått meldinger om at disse produktene har gått i stykker, skriver IKEA i en pressemelding.

HEROISK og TALRIKA kan returneres til alle IKEA-varehus for full refusjon.

Det kreves ikke kjøpsbevis (kvittering).

– IKEA beklager de eventuelle ulemper denne tilbakekallingen gir våre kunder.