Medkila sliter i Tromsø

Det ble konklusjonen på første omgang i en kamp hvor Fløya startet best, mens Medkila kom stadig bedre med i kampen underveis i omgangen. Likevel endte omgangen på verst mulig vis da Hanne Larsen feilberegnet et innlegg som Veronica Sætre kunne sette inn med kneet fra kort hold. Fire minutter senere pekte dommeren på straffemerket etter at et innlegg ble slått inn i Kim Dolstras hånd. Straffesparket ble sikkert slått i nota av Sandra Simonsen på overtid i første omgang.

Etter 58. minutter i andre omgang fikk Fløya muligheten fra krittmerket igjen. Heller ikke nå gjorde Fløyas Sandra Simonsen noen feil. Selv om at det ikke er så mye å si på at Fløya leder oppgjøret, så er det nok litt i overkant at stillingen etter timen spilt er 3-0. Foruten Ida Nylunds store sjanse i første omgang, har ikke Medkila vartet opp med store sjanser i oppgjøret.

Etter halvspilt andre omgang har vertene fra Fløya hatt ballen mest. Likevel har det gått langt i mellom de store sjansene i denne generalprøven.

Kvarteret før slutt blir Medkila tildelt sin første corner i kampen. Men full kontroll for gjestenes keeper, Marie Aspenes.

Medkila preges av at skadesituasjonen fører til at laget er nødt til å gjøre større endringer på sin førsteellever. Spørsmålet er hvordan man skal løse situasjonen når laget skal sørover for å møte Fart borte i serieåpningen 24. mai?

Mot slutten av kampen er det Medkila som har hatt ballen en del mer enn tidligere i omgangen. Likevel har de ikke klart å sette Marie Aspenes i Fløya-målet på spesielle prøver.

Fem minutter før slutt går Sandra Simonsen av banen. Hun kan notere seg for to straffemål og en målgivende for Fløya.

Ellers er det ikke voldsomt mye å skrive hjem om for Medkila. Fløya leverte noe som så ut til å bli en farlig sjanse i sluttminuttene, men vertenes Synne Kvernberg ble avblåst for offside.

Hvordan Medkila-laget som møter Fart neste mandag vil se ut, er spennende. Spørsmålet er om eksempelvis Andrea Pålsdatter Hunstad kan rekke serieåpningen.

Ny Medkila-corner på tampen. Farlig avslutning som Fløyas keeper slår til ny corner.