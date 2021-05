nyheter>>

Utbyggingen skjer i forbindelse med utfasingen av det gamle kobbernettet.

– Dette er basestasjoner det under normale omstendigheter ville blitt for dyrt å bygge ut, men som vi likevel bygger ut for å gi dekning når kobbernettet er borte. Vi har lovet at alle skal få et nytt og bedre nett, og det løftet holder vi, forteller Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, i en pressemelding.