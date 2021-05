Hareides svar gir Evenes-ordføreren store forhåpninger: – Plutselig ble det en mulighet

I stortingsdebatten mandag sa samferdselsminister Knut Arild Hareide at det kan åpnes opp for at flyplasskrysset tas inn i offentlig privat samarbeid (OPS). Det gleder ordfører i Evenes, Terje Bartholsen.