Nordlaks vurderer søksmål mot staten

nyheter>>

Havfarmen utenfor Hadseløya er i dag merket som et skip. Det skjedde etter at Kystverket i Nordland gjorde et vedtak på det. Et drøyt år senere gikk Kystverket hovedkontor til det skritt å endre vedtaket. Det betyr at Kystverket nå mener at havfarmen skal merkes som et oppdrettsanlegg, ikke som et skip, slik de tidligere godkjente.

– Kystverket vedtok i 2019 at havfarmen skulle merkes som skip. Vedtaket kom mens havfarmen var under bygging, og vi rettet oss etter det. Vi mener dette opprinnelige vedtaket er godt faglig begrunnet og gir den beste løsningen med tanke på sikkerhet og ferdsel i området. Derfor har vi klaget på omgjøringen, hvor Kystverket nå har vedtatt at havfarmen likevel skal merkes som et oppdrettsanlegg, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til VOL.