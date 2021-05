Hurtigrutens eksterne granskningsrapport kostet 14 millioner kroner

nyheter>>

I slutten av juli 2020 opplevde Hurtigruten to store smitteutbrudd ved to seilaser med MS Roald Amundsen. Totalt ble 42 medlemmer av besetningen og 29 passasjerer smittet, skriver iTromsø.

Rederiet har fått sterk kritikk på måten de håndterte situasjonen på. I august hentet derfor styret i rederiet inn advokatfirmaet Wiersholm og Veritas som skulle gjøre en ekstern granskning.

Regningen på den 51 sider lange granskningsrapporten kom på hele 14 millioner kroner. Det skriver E24.

Store direkte kostnader

Bare smitteutbruddene i seg selv påførte Hurtigruten kostnader i millionklassen.

– Selskapets finansielle totalkostnader for utbruddet på MS Roald Amundsen er på rundt 30 millioner kroner. Det inkluderer overtid, oppfølging av gjester, dekning av reiser, andre utgifter til oppfølging og granskningen, skriver Øystein Knoph, pressevakt i Hurtigruten i en e-post til E24.

Han mener for øvrig at smitteutbruddene i seg selv ikke vil få store økonomiske konsekvenser for Hurtigruten.

– Hendelsen har i liten om noen grad påvirket selskapets økonomi på lengre sikt, for eksempel når det gjelder avbestillinger eller salg av fremtidige reiser, heter det fra Knoph.

Frykter ikke bot

18. februar sendte Troms politidistrikt sin innstilling til statsadvokaten etter å ha etterforsket saken. 26. mars ble imidlertid saken sendt tilbake til politiet for videre etterforskning.

Ifølge Hurtigrutens årsrapport for 2020 frykter derimot styret og ledelsen ikke en bot fra myndighetene.

«Det vurderes at enhver konklusjon om etterforskningen ikke vil ha noen vesentlig økonomisk effekt for konsernet», heter det i årsrapporten.