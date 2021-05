nyheter>>

– Det er feil hvis en forskrift er laget bare av et økonomisk perspektiv, uten at man samtidig klarer å tenke på barnets beste, sier fungerende FAU-leder ved skolen, Marius Bergan.

Han tror mange foreldre ikke får med seg endringene som planlegges i forskriften før den blir vedtatt – og at de dermed vil reagere for sent.