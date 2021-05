nyheter>>

1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag for å vise arbeiderklassens styrke, og føre fram viktige saker for arbeidsfolk. Klokken 08.00 hadde Rita Hansen og øvrige medlemmer i LO Sør-Troms flaggheising og kransenedleggelse i torgområdet og Generalhagen i forbindelse med markeringen i Harstad.

– Først hadde vi kransenedleggelse i Sørvik, Kanebogen, på Sama og Trondenes. Årsaken til at vi gjør det er for å hedre de norske, engelske og russiske soldatene som falt under krigen, sier hun.