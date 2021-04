Harstad har fått ti nyutdannede skippere – skal brukes i reiselivet

nyheter>>

De siste ukene har åtte menn og to kvinner tatt skipperutdanning i regi av reiselivs- og aktivitetsselskapet Arcticoncepts. Daglig leder Jan-Erik Kristoffersen sier utdanningen er omfattende, og inneholdt fem separate kurs, med eksamener. Totalt mer enn 200 skoletimer med teoretisk og praktisk utdanning.

– Det har vært et stort behov for skippere i Harstad for å kunne ta folk ut på tur med båt. I fjor klarte vi ikke å ta unna alle etterspørslene, men kommende sommer er vi klar. Med disse nyutdannede skipperne ønsker vi å øke tilgjengeligheten for opplevelsene som finnes i øyriket, fastslår Kristoffersen.