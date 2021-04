Brannrapport slaktet sikkerheten ved skole. Nå krever FAU svar på hvorfor ingenting er gjort

nyheter>>

Rapporten og tilstanden på Rødskolen ble tema under innbyggernes spørretime i kommunestyret torsdag. FAU ved skolen var representert ved Lasse Lillegård Løtveit som tok opp rapporten. Den viser at det i alt er 17 avvik. 9 av dem karakteriseres slik: «I brannteknisk rapport fra Seljestad Barneskole fremkommer det at 9 av 17 avvik har tilstandsgrad 3 (rød) «store/alvorlige».

Brannrapporten som nylig er utført er ikke lystig lesning. Dette må øyeblikkelig fikses på Seljestad barneskole En Sweco-rapport, så sent som for få uker siden, avdekket flere alvorlig branntekniske brudd på Seljestad barneskole. Bygg- og eiendomssjefen lovlig snarlig utbedring på de mest alvorlige tilfellene.

Samtidig er den branntekniske beskrivelsen slik: «Vesentlige mangler (…) og har uakseptabel risiko for mennesker, materiell eller miljø».