Nilsen er kanskje et kjent fjes for shoppingglade harstadværinger. I flere år jobbet hun som leder i flere butikker på Amfi Kanebogen, men så kjente hun at det var på tide å gå i en annen retning. Da hun fikk tilbud om å være butikkleder i Tilbords, slo hun til.

– Jeg gleder meg veldig til åpningen. Det er sånn at jeg bobler over av lykke. Endelig er Tilbords tilbake igjen og i et nydelig lokale. Drømmen går i oppfyllelse, sier Nilsen.