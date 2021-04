Bygeværet avtar ikke med det første

nyheter>>

I dag, mandag, har meteorologene satt en stor, gul sol over Harstad på værkartet. Det gjelder imidlertid fra klokka 20.00 – og før den tid skal det falle nedbør som skaper et lett bygevær fra nordvest. Temperaturene vil holde seg rundt 2–4 varmegrader.

Tirsdag letter været noe, men det er meldt bygevær både på morgen og kveld, mens temperatur og vind vil holde seg omtrent som dagen i forveien. Skyene gjør sitt entré på kvelden og legger seg som et teppe over regionen stort sett hele onsdag. Meteorologene har i værmeldingen kun funnet rom for et solgløtt klokka fire om morgenen.