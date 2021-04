nyheter>>

Grunnet kutt i kommunal støtte og generelt usikker økonomi i Andøy Reiseliv SA/Visit Andøy, har styret sett seg nødt til både å redusere utgifter og omorganisere virksomheten.

I et styremøte nylig har man gått inn for å si opp leieavtalen for turistinformasjonens lokaler sentralt i sentrum av Andenes. Det er og besluttet at man vil stenge turistinformasjonen i juli, som er høysesong, og slik spare penger på mindre behov for innleid arbeidskraft.