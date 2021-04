Superresultat for Senterpartiet i ny meningsmåling: – Ingen tvil om at nordnorske velgere vil ha regjeringsskifte

nyheter>>

Til høsten er det stortingsvalg og ei fersk meningsmåling viser at velgerne i Troms helt klart foretrekker Senterpartiet (Sp). Hele 25,4 prosent svarer at de hadde stemt Sp dersom det var valg nå. Dermed fortsetter den tydelige medvinden for partiet, som også gjorde det svært godt i fylkestingsvalget i 2019, den gangen med 24,1 prosent av stemmene i Troms og Finnmark.

Meningsmålingen er gjort av Norstat for NRK. De har utført meningsmålingen i alle valgdistrikt i hele landet.