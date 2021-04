Gir 300.000 kroner til samisk museum på Evenskjer

nyheter>>

I en pressemelding skriver sametingsrådet at det er en prioritert oppgave å etablere en permanent utstillling på museet.

- Målet er å etablere en formidlingsarena for samisk kulturhistorie som holder høy kvalitet, skriver sametingsådet.

Politisk rådgiver for sametingsrådet, Eirik Larsen (NSR), mener at et løft i kunnskapen om det samiske samfunnet, historien og kulturen er avgjørende for at samfunnet skal få større forståelse for regionens samiske befolkning.

– Jeg er glad for at Várdobáiki kan bygge opp en utstilling, og det blir viktig for formidlingen av samisk historie i regionen, uttaler Larsen i pressemeldingen.

Prosjektets mål er å produsere rammer og innhold til Várdobáiki museums permanente kulturhistoriske utstilling. Prosjektet har to innsatsområder; utvikle innholdet til utstillingen, samt skape et utstillingsdesign. Det er hyret inn godt kvalifiserte fagfolk til prosjektet, opplyser sametingsrådet.