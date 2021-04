nyheter>>

I en pressemelding skriver UNN at møtet markerer starten på en ny samhandlingsstruktur, der man går fra å være parter til å bli partnere.

– Alle 24 kommunene i UNN sitt primærområde har bestemt seg for å være med i helsefellesskapet. En felles erklæring kalt «Ishavserklæringen 2021-2023» skal danne grunnlaget for arbeidet de neste årene. I forslaget til denne erklæringen heter det blant annet at Helsefellesskapet Troms og Ofoten vil: