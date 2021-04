Rene påskestemningen på Storjorda: – Mange biler, men god trafikkkultur

nyheter>>

– Slik så det ut på parkeringsplassen på Storjorda i Kvæfjord Kommune lørdag, skriver Viktor Johsen til Harstad Tidende om bildet over.

Mange benyttet det gode været til å komme seg ut på ski lørdag. Også i dag skinner sola og folk er på tur.

Harstad Tidende har tidligere skrevet om mye rar parkering ved Kvæfjordeidet, og om Rune Bjørnsen, som frustrerte seg så mye over harstadværinger som ikke kan parkere, at han lagde en egen Facebook-gruppe om temaet, slik at flere kunne få utløp for sin frustrasjon.

Men Viktor Johnsen har et annet budskap. Han vil gi skryt:

– I tillegg til en full parkeringsplass, var det 1 km kø med biler som hadde parkert på siden av veien. Til tross for mange som hadde parkert på siden av veien, ble det utvist en meget flott trafikkultur. Alle tok hensyn og ingen presset seg frem. Rene påskestemningen, forteller Johsen.

Kjør forsiktig, og god tur ut i sola!