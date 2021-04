nyheter>>

– Vi fikk beskjeden klokken 15:55, og rykket ut. Dette skjedde i nærheten av Esso i Storgata. De involverte var to menn, den ene i 40-årene og den andre i 70-årene. Én person er fraktet til sykehus med ambulanse, sier operasjonsleder Karl-Erik Thomassen.

Han forteller videre at de begge er kjente personer for politiet, og at politiet nå jobber med å få oversikt over situasjonen.