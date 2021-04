nyheter>>

I skrivende stund følger 3.-kandidat for Troms Arbeiderparti Tom Einar Karlsen landsmøtedebatten fra landsmøtesalen. Personlig sier han seg enig med Even Aronsen (V) om at tunge rusmisbrukere bør møtes med helsehjelp, og ikke straff.

Utfordrer Ap om rusreformen før landsmøtet: – Handler om å redde liv ​Lørdag skal det stemmes om rusreformen på Arbeiderpartiets landsmøte. Even Aronsen (V) utfordrer AP-leder Kari-Anne Opsal, Tom Einar Karlsen (Ap) og Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Troms til å stemme for reform.

– Det opplever jeg heller ingen uenighet om her i landsmøtesalen. Men mange i Troms AP er bekymret for at en generell avkriminalisering sender et svært uheldig signal om at narkotika er lovlig, og mange trekker spesielt fram unge i den forbindelse, sier Karlsen til Harstad Tidende.