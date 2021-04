nyheter>>

ServiceNord Engros AS jobber nå for å få på plass et holdingselskap som skal eie en rekke andre bedrifter i samme bransje, inkludert egen bedrift som har base på Stangnes-basen. Bedriften hadde i fjor tett på 400 millioner kroner i omsetning og et positivt driftsresultat. Slik har det vært de siste årene, og selv koronaen har ikke klart annet enn å bulke resultatregnskapet noe.

Tirsdag ble de ansatte informert om at strukturen bak engrosbedriften på Stangnes-basen vil endres totalt.