Fretex utvider tilbudet for jobbsøkende i Harstad

I en pressemelding skriver Fretex at jobbsøkere som deltar i tiltaket enten er i eller utenfor et arbeidsforhold når de starter. For sykemeldte er målet utprøving og kartlegging av behov for tilrettelegging for å fortsette jobb, med utgangspunkt i den jobben de er sykemeldt fra. Fretex hevder videre at samarbeidet med lokale arbeidsgiver er dermed viktig for å få varige og gode resultater.

- Jeg vil oppfordre bedrifter til å kontakte oss, dersom de ønsker å bidra til arbeidsinkludering, ved å gi mennesker som står utenfor arbeidslivet en mulighet til å erfare hvordan det er å jobb i virksomheten en periode. Våre tjenester er også for de som er i et arbeidsforhold, men er sykemeldte. Vi kan bistå med å utforske mulighetene og tilpasninger som eventuelt skal til for at den sykemeldte kan fortsette i arbeidet, uttaler Marit Bøckman Gschib som leder Tromsø-avdelingen.

Avdelingen i Harstad skal ledes av Andreas Lossius. Syv ansatte skal jobbe med avklaringstiltaket i Tromsø og fem i Harstad. Disse 12 skal tilby sine tjenester for til sammen 110 jobbsøkere.