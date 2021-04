nyheter>>

I en pressemelding fra Bufdir, skriver direktør Mari Trommlald at det er nærliggende å tro at koronasituasjonen har medført mer behov for informasjon blant barn og unge:

– Mange har opplevd pandemien som skremmende og at den har hatt stor innvirkning på deres liv. Fra forskning vet vi at korona-situasjonen forverrer allerede eksisterende problemer som utenforskap og ensomhet, sier Trommald.