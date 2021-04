«Jeg gikk en tur langs stien og»…. Intervjuet alle som ville

nyheter>>

Her møtte jeg på Kurtis Bartz fra New Zealand. Han fikk lurt kjæresten Siv Tone Kristiansen og far til Tone, Vidar Hansen til å stille opp på bilde.



Bartz forteller at han kom første gang på besøk til Norge for et par år siden.

- Det er veldig vakkert her og jeg kunne tenkte meg å flytte til harstad. Jeg liker godt naturen, sier Bartz.



Videre på stien møter jeg Rui Carvalho som røper at har spist mye god mat i påsken.- Og så har jeg spist sjokolade og sett Netflix, sier han.I enden av stien langs sjøen treffer jeg ekteparet Tove Karin Nordheim og Arne Johan Nordheim.- Å nei vil du intervjue oss, vi har jo gjort så lite i påska!, sier Tove Karin.- Joda vi har da gjort noe, blant annet har vi spilt en del spill, slik som «Mistenkt» , «Ubongo» og kortspill, sier Arne Johan.- Hvem er best?- Det er jeg, sier Tove Karin og sliser fra øre til øre.Paret har også vært litt på hytta på Grytøya.

Det var også pyntet med kyllinger i turområdet