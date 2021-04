nyheter>>

(iTromsø:) Kaia er tom for båter og rorbuene tomme for turister. På denne tida av året er det vanligvis høysesong for skiturister som vil utfordre de bratte fjellene i havgapet utenfor Tromsø.

Stengte grenser gjør at skituristene fra Sveits, Østerrike, Italia og Frankrike i år som i fjor har kansellert oppholdet på Lauklines Kystferie. Og selv om familieselskapet sårt trenger inntekter, sier de likevel nei til å ta imot nordmenn sørfra, så lenge regjeringen ber folk unngå unødige reiser.